,,Ég hef áhuga á því að dafna hér og rækta það sem fyrir er með nýrri mold“

Rætt við söngkonuna og kórstjórann Hólmfríði Friðjónsdóttur

Sterk tilfinning réði ríkjum Þegar Hólmfríður var búin að skoða parhúsið í Reykholti ákvað hún að gera sér ferð ein í Reykholt til að gera upp hug sinn. ,,Það er nefnilega svo oft þannig að þegar það læðast að manni hugmyndir og maður er að fara að taka stóra ákvörðun, þá finnst mér best að vera ein með sjálfri mér og finna tilfinninguna. Ég gerði mér ferð í Reykholt úr Hólminum og keyrði meira að segja Skógarströndina og Bröttubrekku til að læðast úr bænum. Þegar ég keyrði upp Reykholtsdalinn og sá kirkjuna, tók staðurinn á móti mér þannig að ég fór að gráta. Ég fann einhverja tilfinningu í brjóstinu sem talaði svo sterkt til mín, það var þetta sem ég átti að gera og ég fékk algjöra fullvissu fyrir því að ég væri að taka rétta ákvörðun. Þetta var í júní 2019 og ég setti húsið mitt á sölu í beinu framhaldi. Ég flutti svo í Reykholt 22. ágúst og var þá búin að selja húsið mitt í Stykkishólmi og segja upp starfinu við Tónlistarskólann. Mér líður mjög vel með þessa tilhögun á lífinu, við Oddur eigum tvö heimili og keyrum á milli,“ segir Hólmfríður.

Mér finnst líka mjög gaman að skima eftir góðu fólki og virkja það. Ég lít þannig á að okkur sem störfum á þessum vettvangi, eins og kórstjórar, beri skylda til að opna farveg fyrir þá sem fá kannski annars ekki tækifæri og það er ákveðin kúnst að búa þau til. Það voru t.d. margir sem tóku þátt á jólatónleikum Freyjukórsins um daginn en við fengum ungt fólk til liðs við okkur og þetta er það sem kórastarf á að snúast um. Það á að vera kvikt og lifandi, skapa hamingju og ekki má taka hlutunum of hátíðlega, það er hættulegt. Þá er maður endalaust að skamma fólk fyrir að syngja ekki rétt og að leiðrétta of mikið. Það er ákveðin kúnst að láta fólki líða vel og reyna að láta bætingar koma af sjálfu sér með tíð og tíma.“

,,Bannað að syngja fallega“ Hólmfríður leggur mikið uppúr því að hverjum og einum kórmeðlim líði vel á æfingum og fái að njóta þess að beita sinni rödd ,,Manneskjan á að skynja að hún geti sungið frjálslega en jafnframt fengið leiðsögn um hvernig hún eigi að beita röddinni og finna að hún hefur rödd í kórnum sínum. Ég segi stundum við kórana mína að það sé bannað að syngja fallega, ef fólk vandar sig of mikið í söngnum fer það að halda aftur af sér. Við viljum að tónarnir flæði, þá kemur helmingi meiri hljómur. Svo er það kórstjórans að móta,“ segir Hólmfríður en hún segir mikilvægt að söngfólk hafi jákvæða upplifun af kórastarfi og fái að nýta raddir sínar.

Í klæðist kórstjórahlutverkinu ,,Ég hef endalausa ástríðu fyrir kórastarfinu,“ segir Fríða en hún hefur alltaf unun af því að mæta á kóræfingar. ,,Maður hefur ákveðin hamskipti. Kannski eins og leikari sem er að stíga á svið, ég íklæðist kórstjóranum Hólmfríði sem er örgeðja, glaðlynd og tekur sig ekki of alvarlega. Maður kemur með ákveðna orku, ég gef orku og fæ orku frá öðrum. Ef allir fara glaðir heim af kóræfingu þá hefur markmiðinu verið náð. Á meðan ég hef þennan neista þá held ég áfram að gera þetta.“

Ég hef samt aðallega verið að halda tónleika með frönskum organista sem heitir Fabien Fonteneau,“ segir Hólmfríður en skemmtileg saga fylgir þeirra kynnum. ,,Ég vaknaði í Stykkishólmi eftir tónleika í júní 2007 og fékk mjög sterka tilfinningu fyrir því að ég hefði ekki gengið frá hljómflutningstækinu mínu í kirkjunni. Þannig að ég skaust upp í kirkju og sá að ég hafði auðvitað gengið frá þessu tæki. En ég hugsaði með mér að fyrst ég væri komin væri best að ég syngi aðeins. Ég fór að syngja Händel aríuna Wherever you walk og þegar ég var hálfnuð með hana komu frönsk hjón inn í kirkjuna. Þau voru á eftirlaunum, hann fyrrum prófessor við Háskólann í Toulouse og þau miklir Íslandsvinir. Þeim fannst ég syngja mjög fallega og spurðu hvort ég vildi ekki koma til Frakklands og halda tónleika þar en þau sögðust þekkja organista sem gæti spilað með mér og ég gæti þá fengið að dvelja hjá þeim. Ég hafði vit á því að segja ,,já“ og er núna búin að fara tíu sinnum til Frakklands til að halda tónleika með þessum organista sem þau komu mér í samband við. Hann hefur líka komið til Íslands og við höfum haldið nokkra tónleika hér á landi.“