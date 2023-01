Skinkuhorn – Hulda Margrét Brynjarsdóttir

Vildi geta verið meira með börnunum sínum

Hulda var svo fljótlega sjálf farin að vinna við að leiðbeina öðrum foreldrum um virðingarríkt uppeldi. „Ég er svona „all in“ týpa og ég las þarna einhverja eina bók og fylgdist í smá tíma með Kristínu Maríellu og þá var ég bara farin að vinna við þetta. Það var ekkert aftur snúið. Ég ver þá þremur árum í að mennta mig á netinu um það hvernig ég á að setja upp mitt eigið fyrirtæki og er um leið að lesa allar bækur sem ég get um virðingarríkt uppeldi, um áfallaúrvinnslu, um foreldrahlutverkið og meðvitund í daglegu lífi og núvitund. Þá verður úr fyrirtækið mitt Leið að uppeldi sem ég byrja reyndar með á ensku sem Path to parenting, því ég var viss um að það nennti enginn að hlusta á mig á íslensku,“ segir Hulda en svo fór hún að fá fyrirspurnir um efni á íslensku því það sé í raun ekki til neitt efni á íslensku um þessa uppeldisstefnu sem nefnist líka RIE (Resources for infant educators). „Þannig að úr verður að ég fer að gera allt á íslensku og úr verður Leið að uppeldi.“